Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом, - 7 корпус ДШВ

Ілюстративне фото: українські захисники перейшли на вигідніші рубежі під Мирноградом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники здійснили маневр для збереження особового складу під Мирноградом. Вони перейшли на більш вигідні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Ситуація в районі Мирнограда

Військові зазначили, що ситуація в районі Мирнограда залишається складною. Попри це українські захисники з 7 корпусу ДШВ продовжують виконувати завдання та утримувати визначені рубежі.

Росіяни активно обстрілюють Мирноград керованими авіабомбами. Лише за минулий тиждень на місто скинули 21 КАБ.

Також, як зазначили в 7 корпусі ДШВ, окупанти ведуть інтенсивні штурми, щоб проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Українські воїни знищують штурмові групи РФ. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 17 російських солдатів. Ще одного взяли в полон - його затримали під час спроби знайти їжу.

Маневр Сил оборони

"За рішенням командування підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад було переміщено на більш вигідні рубежі", - йдеться в повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Фото: Лисівка і Сухий Яр на карті (скріншот)

Там уточнили, що такий маневр провели для збереження життів воїнів, поліпшення логістичного забезпечення угруповання і вирівнювання лінії оборони.

"З міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання", - додали військові.

Бої в районі Покровська

Нагадаємо, раніше офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер у коментарі РБК-Україна розповів про те, що російські окупанти використовують свої резерви, щоб узяти під контроль Покровськ і Мирноград.

