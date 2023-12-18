Сили оборони отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії

Компанія Terminal Autonomy, раніше відома як стартап One Way Aerospace, оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на сприяння бойовому розгортанню системи AQ 400 Scythe у Збройних силах України.

AQ 400 Scythe - безпілотник великої дальності польоту - до 750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт.

Фото: Terminal Autonomy (https://terminalautonomy.com/AQ400-Scythe/)

Апарат здатен нести корисне навантаження до 32 кілограмів, воно може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту. Серед конкурентів його вирізняють швидка збірка, можливості масового виробництва й економічна ефективність, що робить його ключовим видом озброєнь у сучасній війні. Вартість безпілотника стартує з 15 тис. доларів.

Фото: Terminal Autonomy (https://terminalautonomy.com/AQ400-Scythe/)

Terminal Autonomy стратегічно налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу менших підприємств та інженерних фірм, що мають досвід у виробництві подібних платформ. Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії, пріоритетом проекту є максимальна локалізація виробництва на теренах України.

На початковому етапі компанія планує виробляти 100 одиниць дронів на місяць. Поступово цей показник планується довести до 500 одиниць.

За умови виробництва у сотні дронів на місяць, ці характеристики дозволяють, завдавати регулярних ударів по об’єктах на території РФ.

Фото: Terminal Autonomy (https://terminalautonomy.com/AQ400-Scythe/)

У мережі також опублікували кадри першого польоту безпілотника AQ 400 Scythe.

Безпілотники у війні України проти Росії

12 грудня міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Союз покликаний наблизити перемогу України над Росією.

Росія почала серійне виробництво безпілотника гелікоптерного типу «Терміт». Новинка озброєна 80-мм ракетами, що здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Тим часом Європейський Союз запровадив санкції проти виробників іранських безпілотників за допомогу РФ у війні.

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