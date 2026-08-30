Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах (фото)

Ураження на аеродромі "Єйськ"

У Краснодарському краї підрозділи 1-го окремого центру СБС за допомогою дронів FP-1 завдали точних ударів по території військового аеродрому та навколишніх населених пунктах.

Внаслідок атаки знищено:

ЗРГК "Панцир-С1";

РЛС "Сопка-2" (12Л6);

РЛС "Каста 2Е2" (поблизу н.п. Шабельське);

Склад авіаційного озворення.

За даними супутникових знімків NASA та геолокацій, після вибухів на об'єкті виникли масштабні пожежі щонайменше у трьох місцях.

Фото: ЗСУ знищили 5 елементів ППО та склади БП (t.me/firepointofficial)

Удари по аеродрому "Міллерово"

У Ростовській області під приціл українських безпілотників потрапили об'єкти на аеродромі "Міллерово" та поблизу населеного пункту Долотинка. На цієї локації знищено:

РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27) та РЛС "Небо-СВ";

Склади боєприпасів;

Технічно-експлуатаційну частину.

Головною ціллю удару став модуль ДРЛ-27. Це аеродромний диспетчерський radar, який є критично важливим елементом управління повітряним рухом і працює в єдиній системі з посадковим локатором ПРЛ-27.

Усі втрати ворожої техніки та інфраструктури підтверджені даними дорозвідки.