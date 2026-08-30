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Силы обороны "минуснули" пять систем ПВО на двух российских аэродромах (фото)

16:00 30.08.2026 Вс
2 мин
Россия потеряла ключевые локаторы
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ уничтожили 5 элементов ПВО и склады БП (dpsu.gov.ua)

Силы обороны Украины ночью 30 августа нанесли массированный удар по российским военным аэродромам "Ейск" и "Миллерово". В результате операции уничтожены пять объектов ПВО, склады боеприпасов и технические сооружения окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра" и сообщение разработчиков БПЛА Fire Point.

Поражение на аэродроме "Ейск"

В Краснодарском крае подразделения 1-го отдельного центра СБС с помощью дронов FP-1 нанесли точные удары по территории военного аэродрома и окрестных населенных пунктах.

В результате атаки уничтожено:

  • СРГК "Панцирь-С1";
  • РЛС "Сопка-2" (12Л6);
  • РЛС "Каста 2Е2" (близ н.п. Шабельское);
  • Склад авиационного освобождения.

По данным спутниковых снимков NASA и геолокаций, после взрывов на объекте возникли масштабные пожары, по меньшей мере, в трех местах.

Фото: ВСУ уничтожили 5 элементов ПВО и склады БП (t.me/firepointofficial)

Удары по аэродрому "Миллерово"

В Ростовской области под прицел украинских беспилотников попали объекты на аэродроме "Миллерово" и вблизи населенного пункта Долотинко. На этой локации уничтожено:

  • РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27) и РЛС "Небо-СВ";
  • Склады боеприпасов;
  • Технически эксплуатационную часть.

Главной целью удара стал модуль ДРЛ-27. Это аэродромный диспетчерский radar, являющийся критически важным элементом управления воздушным движением и работающий в единой системе с посадочным локатором ПРЛ-27.

Все потери вражеской техники и инфраструктуры подтверждены данными доразведки.

Ночные удары по объектам в РФ

Напомним, в ночь на 30 августа Силы обороны Украины провели серию успешных сделок на территории РФ.

В частности, подразделения ВСУ поразили сразу три важных военно-промышленных объекта врага - под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод, база хранения дронов и военный аэродром.

Кроме этого, в течение 29 августа и ночью на 30 августа украинские защитники ударили по складам боеприпасов, пунктам управления и РЛС российских оккупантов в ходе системной охоты на критические цели врага.

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