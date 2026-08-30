Сили оборони вдарили по складах, пунктах управління та РЛС окупантів

Підрозділи Сил оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Також, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 27 серпня зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" в районі Клетні Брянської області РФ.

Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у Бердянському та Гірнику Донецької області, а також Красносільському (ТОТ АР Крим).

Також уражено пункти управління противника у Суходольську Луганської області.

На Донеччині уражено склад бнзпілотників підрозділу "Рубікон" у Харцизьку та пункт управління дронами окупантів у районі Чумацького.

Останні удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів на території Росії.

Однією з цілей став Кіришський нафтопереробний завод у місті Кіриші Ленінградської області РФ. Після ураження на території підприємства виникла пожежа.

Ще один удар припав на Міллерово Ростовської області. Там українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На об'єкті також зафіксували пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ був уражений військовий аеродром "Єйськ". Після атаки на території об'єкта виникла пожежа.