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Сили оборони вдарили по складах, пунктах управління та РЛС окупантів

13:35 30.08.2026 Нд
2 хв
Українські військові продовжують полювання на важливі цілі противника
aimg Тетяна Степанова
Сили оборони вдарили по складах, пунктах управління та РЛС окупантів Фото: ЗСУ вдарили по складах, пунктах управління та РЛС окупантів (Getty Images)
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Підрозділи Сил оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

На Донеччині уражено склад бнзпілотників підрозділу "Рубікон" у Харцизьку та пункт управління дронами окупантів у районі Чумацького.

Також уражено пункти управління противника у Суходольську Луганської області.

Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у Бердянському та Гірнику Донецької області, а також Красносільському (ТОТ АР Крим).

У Кадіївці Луганської області уражено склад боєприпасів росіян.

Окремо уражено радіолокаційну станцію противника у Павличах Брянської області РФ.

Також, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 27 серпня зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" в районі Клетні Брянської області РФ.

Останні удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів на території Росії.

Однією з цілей став Кіришський нафтопереробний завод у місті Кіриші Ленінградської області РФ. Після ураження на території підприємства виникла пожежа.

Ще один удар припав на Міллерово Ростовської області. Там українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На об'єкті також зафіксували пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ був уражений військовий аеродром "Єйськ". Після атаки на території об'єкта виникла пожежа.

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