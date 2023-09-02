Сили оборони за допомогою дрону закликали мешканців ТОТ ігнорувати "вибори" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, на ТОТ почалось пропагандистське шоу під назвою “єдиний день голосування”, який чомусь проходить з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу “легалізувати” купку маргіналів й показати “підтримку окупації”.

Саме тому Сили оборони ризикуючи життям поширили листівки з закликом бойкотувати це шоу, а також передали вітання “учасникам виборів” (членам комісій та кандидатам).

Фото: українські військові поширили листівки на ТОТ (mod.gov.ua)

В центрі також повідомили, що наразі російські солдати з автоматами обходять помешкання українців з закликом “голосувати”, а вже з 8 по 10 вересня “волевиявлення” почнеться у дільницях, також під наглядом автоматників. Туди росіяни планують зганяти масовку з РФ, а також бюджетників, які залежні від окупаційної влади.