Силы обороны с помощью дрона призвали жителей ВОТ игнорировать "выборы" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, на ВОТ началось пропагандистское шоу под названием "единый день голосования", который почему-то проходит с 31 августа по 10 сентября. Суть этого шоу "легализовать" кучку маргиналов и показать "поддержку оккупации".

Именно поэтому Силы обороны, рискуя жизнью, распространили листовки с призывом бойкотировать это шоу, а также передали приветствие "участникам выборов" (членам комиссий и кандидатам).

Фото: украинские военные распространили листовки на ВТО (mod.gov.ua)

В центре также сообщили, что российские солдаты с автоматами обходят жилье украинцев с призывом "голосовать", а уже с 8 по 10 сентября "волеизъявление" начнется в участках, также под наблюдением автоматчиков. Туда россияне планируют сгонять массовку с РФ, а также бюджетников, зависимых от оккупационных властей.