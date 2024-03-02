UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони за допомогою дронів розповіли колаборантам про їхнє майбутнє, - ЦНС

Фото: захисники попередили колаборантів про відповідальність (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях Сили оборони поширили дронами агітаційні матеріали з попередженням для колаборантів про кримінальну відповідальність за їхню діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Для доставки повідомлень були використані спеціальні БПЛА, що скинули листівки у місті Сватове в Луганській області, а також у населених пунктах тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей. Вони містять інформацію про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.

Крім того, у листівках представники Сил оборони закликають українців, які опинилися в окупації, будь-що ігнорувати "вибори президента РФ".

Фото: Центр національного спротиву (sprotyv.mod.gov.ua)

Ситуація на окупованих територіях України

Днями стало відомо, що Кремль завозить на окуповані території бойовиків із Куби та Нігерії.

Крім того, загарбники глушать інтернет і телефонний зв’язок в окупованих населених пунктах. Таким чином загарбники мають на меті приховати свої воєнні злочини.

Також окупанти зобов'язали встановити прапор РФ на всі навчальні заклади, розташовані на захоплених територіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України