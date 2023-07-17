Сили оборони деокупували майже 18 кв. км територій за минулий тиждень, - Міноборони

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км", - написала вона.

Ситуація на півдні

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове. При цьому наші бійці мали успіх.

За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони. Так, звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кв. км.

Загалом від початку наступу на півдні наші захисники просунулись на 9,25 км. Звільнена площа складає 179,5 кв. км.

Втрати ворога

У період з 10 по 16 липня на Таврійському напрямку українські військові знищили 134 одиниці озброєння та військової техніки росіян, 36 складів боєприпасів та два склади з пально-мастильними матеріалами.

Зокрема, 6 танків, 24 ББМ, 12 дронів, 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", САУ 2С7 "Піон", 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б", гаубиця 2С19 "Мста-С", 4 гармати "Гіацинт-Б", 5 БМ-21 "Град", 3 комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-М", 4 гаубиці Д-30, 2 ЗРК "Бук", 2 ЗРК "Стріла - 10", 4 станції РЕБ, переносна РЛС "Кредо-М", 2 автоматизовані станції постановки перешкод Р330 "Житель" та автомобільну техніку.

Окрім того, Сили оборони взяли у полон 50 російських солдатів.

Ситуація на сході

За минулий тиждень українські військові звільнили 7 кв.км на Бахмутському напрямку.

Тим часом росіяни активно наступають на Куп’янському напрямку в Харківській області. Вони намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні та ведуть штурмові дії, аби спробувати витіснити наші підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

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