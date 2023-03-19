Сили оборони про бої на сході: Авдіївку намагаються оточити, а у Вугледарі спад активності

"Ворог продовжує активні дії, штурмувати Авдіївку та Мар'їнку. Для них стратегічно важлива на даний момент Авдіївка для того, щоб почати якісь штурмові дії в районі Вугледару, де ворог обпікся не один раз, і критично необхідно оточити Авдіївку, що ворог намагається робити протягом двох тижнів", - сказав він.

Водночас речник наголосив, що у районі Вугледару поки фіксують спад активності російських військ. Проте ворог обстрілює позиції українських захисників.

"За вчорашній день ворог втрати близько трьох рот особового складу, 15 одиниць танків, 9 одиниць БМП та іншої техніки у загальній кількості 46 одиниць. Слід зазначити, що вся техніка була знищена фактично в районі Спартака та Водяного, саме у цьому напрямку ворог вчора вів активні бойові дії", - додав Дмитрашківський.

Він заявив, що Росія кинула резерви на підкріплення 155-ої бригади та додатково ввела дві танкові роти. Це свідчить про серйозні втрати ворога.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу відбили 83 атаки російських загарбників на п'ятьох напрямках на сході.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що плани РФ щодо окупації Бахмута провалюються.

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