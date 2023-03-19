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Єрмак про оборону Бахмута: плани РФ по окупації міста провалюються

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Донбас, Неділя 19 березня 2023 09:57
Єрмак про оборону Бахмута: плани РФ по окупації міста провалюються Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують успішно тримати оборону Бахмуту Донецької області. Плани російської армії захопити місто провалюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході, їх плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду - Україна", - написав він.

Як повідомлялось, за даними на 18 березня російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу.

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