Сили безпілотних систем ЗСУ отримали власне бойове угруповання: що відомо

У складі Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) вперше створили власне бойове угруповання. В ньому об'єднуються усі військові підрозділи як СБС, так і "Лінії дронів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС.
"З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що вперше з моменту створення СБС усі підрозділи будуть діяти у межах єдиної вертикалі управління та з визначеною структурою. Планується, що така ініціатива дозволить:
Керування новоствореним угрупованням взяв на себе особисто командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді. Сама ініціатива вказана, як один з ключових етапів у реалізації плану розвитку СБС, розрахованого на 100 днів.
"Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", - додали у повідомленні.
Нещодавно у СБС змінилося керівництво: 3 червня замість полковника Вадима Сухаревського призначили майора Роберта "Мадяра" Бровді. Роберт Бровді - колишній бізнесмен, відомий тим, що створив на початку війни невеликий підрозділ операторів БПЛА, а за кілька років розгорнув його у цілу бригаду.
Однією з перших заяв "Мадяра" став анонс масштабної реформи у найближчі 100 днів на посаді. Таким чином він хоче забезпечити технологічну перевагу на фронті, а також підвищити ефективність СБС.
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