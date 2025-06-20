Силы беспилотных систем ВСУ получили собственную боевую группировку: что известно

В составе Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) впервые создали собственную боевую группировку. В ней объединяются все военные подразделения как СБС, так и "Линии дронов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБС.
"С целью повышения эффективности управления, трансформации Сил и адаптации к требованиям современной войны, создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что впервые с момента создания СБС все подразделения будут действовать в рамках единой вертикали управления и с определенной структурой. Планируется, что такая инициатива позволит:
Управление новосозданной группировкой взял на себя лично командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Сама инициатива указана, как один из ключевых этапов в реализации плана развития СБС, рассчитанного на 100 дней.
"Данное решение закладывает основу для масштабного, системного применения беспилотных систем в современной войне", - добавили в сообщении.
Недавно в СБС сменилось руководство: 3 июня вместо полковника Вадима Сухаревского назначили майора Роберта "Мадьяра" Бровди. Роберт Бровди - бывший бизнесмен, известный тем, что создал в начале войны небольшое подразделение операторов БПЛА, а через несколько лет развернул его в целую бригаду.
Одним из первых заявлений "Мадьяра" стал анонс масштабной реформы в ближайшие 100 дней на посту. Таким образом он хочет обеспечить технологическое преимущество на фронте, а также повысить эффективность СБС.
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