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Сили безпілотних систем знищили російський комплекс "Тор М-2" (відео)

Україна, Субота 07 грудня 2024 12:25
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Сили безпілотних систем знищили російський комплекс "Тор М-2" (відео) Фото: комплекс ППО "Тор М-2" знищили українські військові на Запорізькому напрямку (facebook com Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Сили безпілотних систем знищили комплекс ППО окупантів на Запорізькому напрямку. Йдеться про зенітний ракетний комплекс "Тор М-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку підрозділи угруповання СБС провели спільну операцію з виявлення та знищення ЗРК "ТОР М-2" противника", - йдеться у повідомленні.

Так, екіпаж14-го Окремого полку БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412-го ОББпС "NEMESIS" здійснили ураження з подальшим знищенням.

Знищення російської ППО на фронті в Україні

Знищення російської ППО є дуже важливим. Такі удари українських військ завдають окупантам мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.

Зазначимо, що це не перша подібна операція ЗСУ. Наприкінці листопада Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, було уражено радар комплексу С-400.

Також наприкінці жовтня Сили оборони України вразили ЗРК "Бук-М3". Крім того, під час цієї операції у Луганській області, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2" окупантів.

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