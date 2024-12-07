Сили безпілотних систем знищили російський комплекс "Тор М-2" (відео)
Сили безпілотних систем знищили комплекс ППО окупантів на Запорізькому напрямку. Йдеться про зенітний ракетний комплекс "Тор М-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
"На Запорізькому напрямку підрозділи угруповання СБС провели спільну операцію з виявлення та знищення ЗРК "ТОР М-2" противника", - йдеться у повідомленні.
Так, екіпаж14-го Окремого полку БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412-го ОББпС "NEMESIS" здійснили ураження з подальшим знищенням.
Знищення російської ППО на фронті в Україні
Знищення російської ППО є дуже важливим. Такі удари українських військ завдають окупантам мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.
Зазначимо, що це не перша подібна операція ЗСУ. Наприкінці листопада Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, було уражено радар комплексу С-400.
Також наприкінці жовтня Сили оборони України вразили ЗРК "Бук-М3". Крім того, під час цієї операції у Луганській області, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2" окупантів.
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