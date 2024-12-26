Сили безпілотних систем уразили ворожий "ТОР-М2" у Запорізькій області

Українські військові уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2". Це сталось у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.
За даними Сил безпілотних систем, ворожу зброю уразили оператори 412-го полку "NEMESIS". Це сталось неподалік населеного пункту Зеленопіль.
Внаслідок критичних пошкоджень комплекс став непридатним для застосування. Вартість нового ЗРК становить близько 25 мільйонів доларів - ще одна серйозна втрата для російської системи ППО.
"Оператори СБС наочно демонструють, як точне планування та сучасні технології змінюють ситуацію на полі бою", - підписано відео.
Раніше ми писали про те, що Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ - Сили безпілотних систем. 25 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС ЗСУ.
Осінню почала з'являтись інформація про те, що росіяни можуть готувати масштабний наступ на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.
У листопаді у Силах оборони повідомили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області.
За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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