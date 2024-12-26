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Сили безпілотних систем уразили ворожий "ТОР-М2" у Запорізькій області

Ілюстративне фото: ЗРК "Тор" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Українські військові уразили ворожий ЗРК "ТОР-М2". Це сталось у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

За даними Сил безпілотних систем, ворожу зброю уразили оператори 412-го полку "NEMESIS". Це сталось неподалік населеного пункту Зеленопіль.

Внаслідок критичних пошкоджень комплекс став непридатним для застосування. Вартість нового ЗРК становить близько 25 мільйонів доларів - ще одна серйозна втрата для російської системи ППО.

"Оператори СБС наочно демонструють, як точне планування та сучасні технології змінюють ситуацію на полі бою", - підписано відео.

Сили безпілотних систем в Україні

Раніше ми писали про те, що Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ - Сили безпілотних систем. 25 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС ЗСУ.

Ситуація у Запорізькій області

Осінню почала з'являтись інформація про те, що росіяни можуть готувати масштабний наступ на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

У листопаді у Силах оборони повідомили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. 

За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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