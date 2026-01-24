Сили безпілотних систем уразили російський "танк-черепаху": чому ця ціль важлива

За словами Киричевського, кожен російський "танк-черепаха" особливо важливий як ціль одразу з кількох причин. Такі танки в окупантів є в обмеженій кількості. Ці "черепахи" зазвичай ставлять на чолі колони бронетехніки при проведенні масованих механізованих штурмів на позиції Сил оборони України.

"Ось цей "панцир", який наварюється на танк, виконує одразу кілька функцій - і захист від наших БПЛА, і заодно певне прикриття для десанту, який при цьому сидить на броні танка. Опціонально, "танки-черепахи" можуть споряджатись протимінними тралами", - розповів експерт.

На відео, яке опублікував військовий, точний тип танка розпізнати не важко, адже усі ці "нарости" спотворюють зовнішній вигляд машини. Але практика показує, що зазвичай для переробки на "черепахи" росіяни використовують танки типів Т-62 і Т-72.

"Але водночас, сам факт існування в росіян "танків-черепах" демонструє, до якого рівня деградації дійшли бронетанкові підрозділи армії РФ на 4 рік повномасштабної війни. Особливо - на тлі успішного полювання на ворожу бронетехніку, яке ведуть оператори "Рейду", - зазначив Киричевський.

За його словами, "танки-черепахи" з десантом у росіян з’явилися тому, що попри всю "міць" російського ВПК, окупанти так і не спромоглися створити повноцінний важкий бронетранспортер, щось на кшталт ізраїльського «"Ахзаріт", який би давав надійний захист в умовах сучасної війни.

"Танки-черепахи" - це не заводський виріб, це те що танкісти армії РФ клепають в польових умовах із підручних матеріалів. Усі ці "панцирі" та інші "нарости" на танках приводять до прискореного зносу шасі та інших складових. Самі окупанти визнають, що доволі часто їх "танки-черепахи" просто ламаються на шляху до рубежів розгортання, тому атаки просто зриваються", - додав експерт.

Тому врешті, як розповів Киричевський, росіяни були вимушені наварювати "панцирі" на "танки-черепахи", тому що їх розпіарені засоби захисту, як наприклад КАЗ "Арена", показали свою неефективність.

"По сумі факторів виходить, що кожен російський "танк-черепаха" поєднує в собі небезпеку для наших бійців та симптоми деградації російського ВПК",- зазначив він.