Сили безпілотних систем точним ударом знищили російський "Град" (відео)

Бійці батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем точним ударом знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град". Бойову роботу воїни зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.
Як зазначили військові, БМ-21 "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій. Але цього разу вогонь обернувся проти самого ворога.
"Оператори батальйону Flying Skull перетворили цю установку на купу розірваного металу. Там, де працюють Сили безпілотних систем, окупанти не стріляють - вони палають", - йдеться у дописі під відео.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 835 тисяч військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб.
Також українські воїни вчора знищили 14 танки, 17 бойових броньованих машини, 17 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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