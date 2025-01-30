Сили безпілотних систем точним ударом знищили російський "Град" (відео)

Як зазначили військові, БМ-21 "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій. Але цього разу вогонь обернувся проти самого ворога.

"Оператори батальйону Flying Skull перетворили цю установку на купу розірваного металу. Там, де працюють Сили безпілотних систем, окупанти не стріляють - вони палають", - йдеться у дописі під відео.