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Силы беспилотных систем точным ударом уничтожили российский "Град" (видео)

Фото: Силы беспилотных систем точным ударом уничтожили российский "Град" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем точным ударом уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град". Боевую работу воины зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

Как отметили военные, БМ-21 "Град" - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций. Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.

"Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют - они горят", - говорится в сообщении под видео.

 

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 835 тысяч военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.

Также украинские воины вчера уничтожили 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем и другую технику врага.

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