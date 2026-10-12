Сили безпілотних систем розкрили кількість ліквідованих окупантів за цей рік та весь час

За даними військових, від початку року українські підрозділи безпілотних систем завдали уражень, унаслідок яких російська армія втратила понад 100 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Водночас загальний показник втрат особового складу противника від роботи угруповання СБС перевищив 150 тисяч осіб. Угруповання було створене 11 червня 2025 року.

У Силах безпілотних систем наголосили, що за цими цифрами стоїть щоденна робота українських військових, тисячі бойових вильотів, точні удари та постійне вдосконалення безпілотних технологій.

"Кожне ураження - це зменшення бойового потенціалу противника та результат злагодженої роботи підрозділів угруповання СБС", - зазначили у пресслужбі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 11 жовтня 2026 року становили близько 1 552 840 військовослужбовців.

За попередню добу українські захисники ліквідували ще приблизно 1930 російських загарбників.