Силы беспилотных систем раскрыли количество ликвидированных окупантов за этот год и все время

По данным военных, с начала года украинские подразделения беспилотных систем нанесли поражения, в результате которых российская армия потеряла более 100 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

В то же время, общий показатель потерь личного состава противника от работы группировки СБС превысил 150 тысяч человек. Группировка была создана 11 июня 2025 года.

В Силах беспилотных систем отметили, что за этими цифрами стоит ежедневная работа украинских военных, тысячи боевых вылетов, точные удары и постоянное усовершенствование беспилотных технологий.

"Каждое поражение – это уменьшение боевого потенциала противника и результат слаженной работы подразделений группировки СБС", - отметили в пресс-службе.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 11 октября 2026 составили около 1 552 840 военнослужащих.

За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще около 1930 российских захватчиков.