Сили безпілотних систем показали знищення російського ЗРК

"Але цього разу вона сама опинилася під ударом - оператори 413 батальйону "Рейд" знищили ціль із бездоганною точністю", - йдеться в повідомленні.

Зентіно-ракетний комплекс "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) - мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів російської армії від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.

За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів.

Україна стала першою країною, що створила окремий рід військ - Сили безпілотних систем. У червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС.

А у вересні набув чинності закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.