Силы беспилотных систем показали видео уничтожения С-400 в Курской области

Бойцы Сил беспилотных систем помогли обнаружить и уничтожить российский ЗРК С-400 "Триумф". Операция прошла в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Сил беспилотных систем".

Российская техника была уничтожена благодаря совместной работе 413 ОББС "Рейд" и отряда БПС "Джмиль" 78 ОДШП.

Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в груду металлолома.

Как рассказали военные, во время боевого вылета на Курском направлении операторы аэроразведки 413 ОББС "Рейд" обнаружили вражеский ЗРК С-400 "Триумф".

Силы беспилотных систем

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

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