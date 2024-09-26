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Силы беспилотных систем показали видео уничтожения С-400 в Курской области

Четверг 26 сентября 2024 20:28
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Силы беспилотных систем показали видео уничтожения С-400 в Курской области Иллюстративные фото: Силы беспилотных систем показали видео уничтожение С-400 в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Сил беспилотных систем помогли обнаружить и уничтожить российский ЗРК С-400 "Триумф". Операция прошла в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Сил беспилотных систем".

Как рассказали военные, во время боевого вылета на Курском направлении операторы аэроразведки 413 ОББС "Рейд" обнаружили вражеский ЗРК С-400 "Триумф".

Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в груду металлолома.

Российская техника была уничтожена благодаря совместной работе 413 ОББС "Рейд" и отряда БПС "Джмиль" 78 ОДШП.

Силы беспилотных систем

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.

Подробно о том, чем для россиян важны установки С-400 – читайте в материале РБК-Украина.

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