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Сили безпілотних систем за пів року провели понад 220 операцій вглиб Росії, - Сухаревський

Фото: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський інтервʼю "Донбас.Реалії".

"Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії. Запущено більше ніж 3,5 тисячі засобів на цей момент", - розповів Сухаревський.

Він наголосив, що українські дрони-бомбери та підрозділи, які їх використовують, показують приклад "надзвичайної ефективності".

"Наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" і решта. З цікавих глибин, це, наприклад, ураження "Бук-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів", - зазначив командувач.

Сухаревський також підкреслив, що триває активна робота щодо систематизації різних програмних комплексів і розробки нових тактик для наземних роботизованих комплексів.

"Ми вже почали процес синхронізації та вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони та атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності", - додав він.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ - Сили безпілотних систем. 25 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС.

А у вересні глава держави підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

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