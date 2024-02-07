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Сили безпілотних систем: в Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України, підтверджує, що Київ розуміє важливість технологій.

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, у повітрі та на морі - справжня революція у веденні бойових дій.  Безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні", - заявив він. 

Чиновник додав, що Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту: щодня знищують живу силу та техніку противника у значних обсягах - саме завдяки дронам. 

"Створення Сил безпілотних систем, як самостійного роду військ у складі Збройних сил України - підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів", - заявив Павлюк. 

Він підкреслив, що нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами.

"Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників. Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська. Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій", - підкреслив він. 

Новий рід військ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. 

"За результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі президента.

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