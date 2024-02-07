Силы беспилотных систем: в Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск

"Использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника: на земле, в воздухе и на море - настоящая революция в ведении боевых действий. Беспилотники доказали свою неоспоримую эффективность и важность в современной войне", - заявил он.

Чиновник добавил, что Силы обороны уже нанесли критические потери вражескому флоту: ежедневно уничтожают живую силу и технику противника в значительных объемах - именно благодаря дронам.

"Создание Сил беспилотных систем, как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины - подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий. И готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств", - заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами.

"Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников. Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска. Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий", - подчеркнул он.

Новый род войск

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

"По результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе президента.

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