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Силам оборони потрібно 27 млрд доларів: Корецький назвав можливі джерела грошей

20:01 12.09.2026 Сб
2 хв
Серед можливих джерел - заморожені російські активи
aimg Ростислав Шаправський aimg Дмитро Левицький
Фото: Сергій Корецький, прем'єр-міністр України (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Українські Сили оборони потребують додаткового фінансування на 27 млрд доларів. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

"27 мільярдів доларів - це нова потреба Міністерства оборони України. Не так: Сил оборони України. Там всі: Сили спеціальних операцій, СБУ, прикордонники, Нацгвардія і, безумовно, Міністерство оборони України. От з цим основний виклик", - сказав прем'єр.

За його словами, наразі розглядають різні джерела покриття цієї потреби:

  • Прискорення європейської підтримки з кредиту на 90 млрд євро (наразі про це йде розмова з партнерами).
  • Використання "так чи інакше" заморожених активів Росії.
  • Додаткові кредити (не гранти) від партнерів з-поза меж ЄС.

А також, як наголосив прем'єр, оптимізація всіх можливих витрат всередині українського державного бюджету.

"І от оце все разом має дати можливість закрити якщо не повністю 27, то хоча б левову частку цих витрат", - заявив Корецький.

Україні потрібні додаткові гроші на армію

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив про критичну потребу в додатковому фінансуванні Сил оборони. За його словами, йдеться про 27 млрд доларів, близько 10 млрд з яких потрібні вже до кінця цього року.

У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні. Але, як зазначали джерела РБК-Україна, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.

Нові потреби Сил оборони - не єдина проблема, яка стоїть перед Кабміном. Через затримку з виконанням вимог за програмами підтримки від ЄС та МВФ, Україна досі не отримала 30 млрд євро. Кабміну навіть довелося переходити в режим жорсткої економії. Більше про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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