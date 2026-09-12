Силам оборони потрібно 27 млрд доларів: Корецький назвав можливі джерела грошей

Українські Сили оборони потребують додаткового фінансування на 27 млрд доларів. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
"27 мільярдів доларів - це нова потреба Міністерства оборони України. Не так: Сил оборони України. Там всі: Сили спеціальних операцій, СБУ, прикордонники, Нацгвардія і, безумовно, Міністерство оборони України. От з цим основний виклик", - сказав прем'єр.
За його словами, наразі розглядають різні джерела покриття цієї потреби:
А також, як наголосив прем'єр, оптимізація всіх можливих витрат всередині українського державного бюджету.
"І от оце все разом має дати можливість закрити якщо не повністю 27, то хоча б левову частку цих витрат", - заявив Корецький.
Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив про критичну потребу в додатковому фінансуванні Сил оборони. За його словами, йдеться про 27 млрд доларів, близько 10 млрд з яких потрібні вже до кінця цього року.
У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні. Але, як зазначали джерела РБК-Україна, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.
Нові потреби Сил оборони - не єдина проблема, яка стоїть перед Кабміном. Через затримку з виконанням вимог за програмами підтримки від ЄС та МВФ, Україна досі не отримала 30 млрд євро. Кабміну навіть довелося переходити в режим жорсткої економії. Більше про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.