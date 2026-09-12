Силам обороны нужно 27 млрд долларов: Корецкий назвал возможные источники денег

Украинские Силы обороны нуждаются в дополнительном финансировании на 27 млрд долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
"27 миллиардов долларов - это новая потребность Министерства обороны Украины. Не так: Сил обороны Украины. Там все: Силы специальных операций, СБУ, пограничники, Нацгвардия и, безусловно, Министерство обороны Украины. Вот с этим основной вызов", - сказал премьер.
По его словам, сейчас рассматривают разные источники покрытия этой потребности:
А также, как отметил премьер, оптимизация всех возможных расходов внутри украинского государственного бюджета.
"И вот это все вместе должно дать возможность закрыть если не полностью 27, то хотя бы львиную долю этих расходов", - заявил Корецкий.
Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский заявил о критической потребности в дополнительном финансировании Сил обороны. По его словам, речь идет о 27 млрд долларов, около 10 млрд из которых нужны уже к концу этого года.
В Минобороны заявляли, что уже разработали план, как покрыть потребность в финансировании. Но, как отмечали источники РБК-Украина, решить эту проблему нужно в течение сентября, чтобы в октябре Силы обороны не столкнулись с серьезной нехваткой средств.
Новые потребности Сил обороны - не единственная проблема, стоящая перед Кабмином. Из-за задержки с выполнением требований по программам поддержки от ЕС и МВФ Украина до сих пор не получила 30 млрд евро. Кабмину даже пришлось переходить в режим жесткой экономии. Больше об этом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.