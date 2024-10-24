В Силах оборони може зʼявитися новий рід військ: що відомо

У Збройних Силах України відбулася робоча зустріч, під час якої обговорили можливість створення Кіберсил як окремого роду військ. Ініціатива була представлена під головуванням начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Участь у засіданні взяли народні депутати з Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, а також експерти.

Проєкт Концепції, що був представлений, враховує досвід створення і функціонування Кібервійськ провідних країн світу. Окрім того, учасники обговорили досвід України у кіберпросторі, отриманий під час відсічі повномасштабної російської агресії.

Важливим аспектом стало визначення основних завдань і функцій нових Кіберсил, а також розподіл повноважень між складовими сектору безпеки й оборони щодо дій у кіберпросторі.

Створення Кіберсил матиме на меті значне посилення обороноздатності України, надаючи можливість ефективного планування та виконання широкого спектра завдань в кіберпросторі. Це допоможе Україні ще більше посилити свої позиції в умовах сучасної війни, де кіберпростір став одним з ключових операційних доменів нарівні із суходолом, морем, повітрям та космосом.