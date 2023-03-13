"Сил не вистачає": Цивільний із Луганської області про слабкість армії РФ (перехоплення)

"Щорічне послання Федеральним зборам, річ у тому, що ми чекаємо і чекаємо, а вже сил немає. У нас тут проблеми, у Москві проблеми. У нас прапори та георгієвська стрічка ще у 2012 році з'явились, ми знали що війна буде в Україні", - розказав чоловік.

За його словами, народ готували, але він нічого змінювати не хоче. Також чоловік зазначив, що на полі бою росіянам важко перемогти, бо мобілізаційного ресурсу не вистачає. Також він зауважив, що сама армія РФ не така і сильна.

"Розумієш, всі наші успіхи на фронті якісь Абрамовичі (Роман Абрамович - ред.) одразу ж мінімізують. Ми вже були під Києвом, а потім відступили. А зробили це через те, що у Туреччину поїхали та здали наші інтереси", - сказав чоловік.

Житель Луганської області вважає, що треба "підіймати" гасла "За батьківщину", аби було зрозуміло, що саме "звільняють" росіяни в Україні. Проте фактично цього гасла нема, а Росію планують розділити та знищити.