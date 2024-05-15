Сил оккупантов пока недостаточно для наступления в Сумском направлении, - начальник ОТГВ "Северск"

Оккупанты накапливают силы, однако пока критическая группировка для проведения наступления в Сумском направлении не создана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона,