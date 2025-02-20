Сіль на кузові автомобіля: як захистити машину від корозії

Без солі на шляхах узимку ніяк: і у нас, і в цілому світі хлористий натрій NaCl на першому місці серед протиожеледних реагентів. Побічна дія – сіль провокує корозію багатьох металів, і в першу чергу – сталі, з якої роблять кузови більшості автомобілів. Поговоримо про те, наскільки небезпечне для машини купання у соляних розчинах і подальші дефіле у сіро-білому вбранні з соляної шкуринки на всіх поверхнях.

Сіль проти наших авто

Сіль NaCl реагує тільки з голим металом і не впливає на інші матеріали. Це ми до того, що можна особливо не хвилюватись щодо впливу соленої дороги на відносно нові машини, на яких залишаються непошкодженими усі захисні покриття – і зверху, і знизу, і в середині кузова.

Молодий автомобіль. Так, на машинах молодого, максимум п’ятирічного віку та з помірним пробігом зазвичай будуть цілими лак, фарба і герметики зверху кузові. Також перші кілька років добре зберігається фарба та гальванічне покриття на деталях ходової частини, гумово-бітумна мастика – на днищі і під крилами, та плівки воскових мастик в порогах, дверях та інших закритих порожнинах.

Машина в поважному віці. З плином часу і з десятками тисяч намотаних кілометрів поволі з’являються сколи лаку та фарби. І якщо вони дістають аж до металу, в цих точках з’являться перші вогнищі іржі. Якщо метал кузова оцинкований чи має інше ефективне покриття (фосфатування, катафорезний грунт тощо), корозія стартує не відразу, але повторні купання у сольових розчинах з дороги врешті решт переможуть заводський захист.

Також машина старше 8 – 10 років, яка все своє життя каталася вулицями великого міста, має доволі невеселий вигляд знизу. При тому цікаво, що коли йдеться про модель того чи іншого поважного бренда, то днище кузова та колісні арки в цілому будуть ще в непоганому стані. Але в окремих місцях вже буде корозія – там, колись давно сталися пошкодження мастики. На цьому фоні незахищені чи слабо захищені деталі вихлопної системи і підвіски мають просто сумний вигляд: вони відверто іржаві.

Два зимові вороги машини

Не дивно, що небайдужі автовласники, надивившись на наслідки соляних ван, постають перед питанням: можливо, варто відразу заблокувати корозійні процеси, змиваючи сіль з авто відразу після купання? Звісно, сенс у цьому є, проте з іншого боку, ми говоримо про зиму і зокрема, про морозні дні – коли, як відомо, мити машину не дуже добре. Зимова мийка несе для авто свої загрози, і в кожному конкретному випадку треба з’ясовувати, що врешті решт страшніше.

Чим ми ризикуємо, миючи машину взимку

Зимова мийка несе ризики для авто, і вони не залежать від віку машини:

Ймовірність розтріскування лаку і фарби через контраст температур. Недобре, якщо перед мийкою машина буде холодною, а вода – теплою. Наблизити температури цих двох тіл можна, але в умовах пересічної мийки малореально;

Вода у мікротріщинах і сколах фарби на морозі почне розширюватись і руйнувати лако-фарбове покриття. Тому корисно після зимової мийки ретельно витирати кузов. В ідеалі кузов напередодні зими має бути натертим воском, але про це треба було думати восени;

Залишки води на ущільнювачах дверей і поверхнях дверних прорізів можуть намертво "приклеїти" двері до своїх місць. Те саме можна сказати про кнопки і замки багажника, дзеркала, антену тощо. Превентивний засіб є – після мийки треба ретельно продути всі щілини стисненим повітрям.

То змивати сіль чи ні?

Певна річ, дорожній солі на машині робити нічого, і за першої нагоди її варто помити. От тільки коли та нагода настане, треба вирішувати власнику авто – чи дочекатись плюсової температури, чи ні. Важливе зауваження: корозія призупиняє свою активність за морозу нижче мінус 8 – мінус 10 градусів С. Тобто за таких морозів мити машину можна не поспішати – ржавіти вона почне, коли стане тепліше.

А відносно корозії розташованих знизу деталей ходової та інших систем можна особливо не перейматись. Адже ці компоненти в цілому пристосовані до таких умови роботи.



Коротко

Якщо ви маєте на увазі експлуатувати цю машину ще багато років, є сенс спеціально готувати її до зими. Особливих витрат це не потребує: слід підфарбувати сколи на фарбі та нанести на неї захисну воскову поліроль. Також треба щороку перевіряти та відновлювати мастику на нижній частині кузова і в колісних арках. Є також спеціальні захисні препарати і для пластикових, і для гумових деталей. Взагалі, навіть якщо ваша машина ще молода і корозії ви не боїтесь, засоби автокосметики допоможуть автомобілю довше зберігати свіжий, "новий" вигляд.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.