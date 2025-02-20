Соль на кузове автомобиля: как защитить машину от коррозии

Без соли на дорогах зимой никак: и у нас, и в целом мире хлористый натрий NaCl на первом месте среди противогололедных реагентов. Побочное действие - соль провоцирует коррозию многих металлов, и в первую очередь - стали, из которой делают кузова большинства автомобилей. Поговорим о том, насколько опасно для машины купание в соляных растворах и последующие дефиле в серо-белом наряде из соляной корочки на всех поверхностях.

Соль против наших авто

Соль NaCl реагирует только с голым металлом и не влияет на другие материалы. Это мы к тому, что можно особо не волноваться о влиянии соленой дороги на относительно новые машины, на которых остаются неповрежденными все защитные покрытия - и сверху, и снизу, и в середине кузова.

Молодой автомобиль. Так, на машинах молодого, максимум пятилетнего возраста и с умеренным пробегом обычно будут целыми лак, краска и герметики сверху кузова. Также первые несколько лет хорошо сохраняется краска и гальваническое покрытие на деталях ходовой части, резиново-битумная мастика - на днище и под крыльями, и пленки восковых мастик в порогах, дверях и других закрытых полостях.

Машина в почтенном возрасте. С течением времени и с десятками тысяч намотанных километров медленно появляются сколы лака и краски. И если они достают до металла, в этих точках появятся первые очаги ржавчины. Если металл кузова оцинкованный или имеет другое эффективное покрытие (фосфатирование, катафорезный грунт и т.д.), коррозия стартует не сразу, но повторные купания в солевых растворах с дороги в конце концов победят заводскую защиту.

Также машина старше 8 - 10 лет, которая всю свою жизнь каталась по улицам большого города, имеет довольно невеселый вид снизу. При этом интересно, что когда речь идет о модели того или иного уважаемого бренда, то днище кузова и колесные арки в целом будут еще в неплохом состоянии. Но в отдельных местах уже будет коррозия - там, когда-то давно произошли повреждения мастики. На этом фоне незащищенные или слабо защищенные детали выхлопной системы и подвески выглядят просто печально: они откровенно ржавые.

Два зимних врага машины

Неудивительно, что неравнодушные автовладельцы, насмотревшись на последствия соляных ванн, задаются вопросом: возможно, стоит сразу заблокировать коррозионные процессы, смывая соль с авто сразу после купания? Конечно, смысл в этом есть, однако с другой стороны, мы говорим о зиме и в частности, о морозных днях - когда, как известно, мыть машину не очень хорошо. Зимняя мойка несет для авто свои угрозы, и в каждом конкретном случае надо выяснять, что в итоге страшнее.

Чем мы рискуем, моя машину зимой

Зимняя мойка несет риски для авто, и они не зависят от возраста машины:

Вероятность растрескивания лака и краски из-за контраста температур. Нехорошо, если перед мойкой машина будет холодной, а вода - теплой. Сблизить температуры этих двух тел можно, но в условиях рядовой мойки малореально;

Вода в микротрещинах и сколах краски на морозе начнет расширяться и разрушать лако-красочное покрытие. Поэтому полезно после зимней мойки тщательно вытирать кузов. В идеале кузов накануне зимы должен быть натертым воском, но об этом надо было думать осенью;

Остатки воды на уплотнителях дверей и поверхностях дверных проемов могут намертво "приклеить" двери к своим местам. То же самое можно сказать о кнопках и замках багажника, зеркалах, антенне и т.д. Превентивное средство есть - после мойки надо тщательно продуть все щели сжатым воздухом.

Так смывать соль или нет?

Конечно, дорожной соли на машине делать нечего, и при первой возможности ее стоит помыть. Вот только когда этот случай наступит, надо решать владельцу авто - дождаться плюсовой температуры или нет. Важное замечание: коррозия приостанавливает свою активность при морозе ниже минус 8 - минус 10 градусов С. То есть при таких морозах мыть машину можно не спешить - ржаветь она начнет, когда станет теплее.

А относительно коррозии расположенных снизу деталей ходовой и других систем можно особо не переживать. Ведь эти компоненты в целом приспособлены к таким условиям работы.



Вкратце

Если вы подразумеваете эксплуатировать эту машину еще много лет, есть смысл специально готовить ее к зиме. Особых затрат это не потребует: следует подкрасить сколы на краске и нанести на нее защитную восковую полироль. Также надо ежегодно проверять и восстанавливать мастику на нижней части кузова и в колесных арках. Есть также специальные защитные препараты и для пластиковых, и для резиновых деталей. Вообще, даже если ваша машина еще молодая и коррозии вы не боитесь, средства автокосметики помогут автомобилю дольше сохранять свежий, "новый" вид.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.