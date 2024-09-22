Сикорский про вступление Украины в ЕС: мы поддерживаем, но у нас есть свои требования

Польша поддерживает Украину в вовпросе вступления в ЕС. Но на этом пути у Варшавы "есть свои требования" к Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах по альянсу с Европой, поддержке Украины, физическому присутствию американских войск в Польше", - сказал он.

На вопрос, осложняются ли переговоры с Украиной, он ответил, что якобы "на Украине давят".

"В море она чувствует себя хорошо, на суше немного хуже. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями", - подчеркнул он.