Сікорський висловився про Путіна, загрозу Росії та назвав несподіваний сценарій

Росія нестиме загрозу для країн на континенті, поки нею керує глава Кремля Володимир Путін. При цьому не варто виключати ще один сценарій.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

"Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Володимир Путін перебуває на чолі цієї країни", - сказав він.

За словами Сікорського, сьогоднішня Росія - це кривава диктатура, у ній більше політичних в'язнів, ніж у Радянському Союзі, який розвалюється, і вона створила ідеологію, промила людям мізки, змусивши їх повернутися в імперію.

"Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво", - додав він.

Водночас глава МЗС Польщі додав, що "існує сценарій, за якого у Росії просто почне не вистачати особового складу і техніки для продовження цієї агресивної війни".