Сикорский высказался о Путине, угрозе России и назвал неожиданный сценарий

Россия будет нести угрозу для стран на континенте, пока ею руководит глава Кремля Владимир Путин. При этом не стоит исключать еще один сценарий.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

"Я думаю, мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока Владимир Путин находится во главе этой страны", - сказал он.

По словам Сикорского, с егодняшняя Россия - это кровавая диктатура, в ней больше политических заключенных, чем в разваливающемся Советском Союзе, и она создала идеологию, промыла людям мозги, заставив их вернуться в империю.

"Так что Россия под этим руководством и с такой государственной идеологией будет представлять угрозу до тех пор, пока у нее будет такое руководство", - добавил он.

В то же время глава МИД Польши добавил, что "существует сценарий, при котором у России просто начнет не хватать личного состава и техники для продолжения этой агрессивной войны".