Сікорській відповів на закиди Зеленського щодо МіГ-29

Як відзначив Сікорський, Захід вже надав Україні допомогу у розмірі 217 мільярдів доларів.

Також він додав, що Польща також є прифронтовою країною, якій загрожує Росія, у зв'язку з чим "не все можливо".

Що передувало

Вчора, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом громад та районів на Закарпатті заявив, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

За його словами, він домовлявся з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, про те, щоб Польща отримала поліцейську місію.

"Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх", - пояснив він та зауважив, що після розмови зі Столтенбергом Варшава так й не передала літаки Україні.