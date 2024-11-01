UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сікорській відповів на закиди Зеленського щодо МіГ-29

Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Варшава зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша держава. Водночас Польща залишається прифронтовою країною, у зв'язку з чим загроза існує й для неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського, якого цитує Polsat News.

Як відзначив Сікорський, Захід вже надав Україні допомогу у розмірі 217 мільярдів доларів. 

Також він додав, що Польща також є прифронтовою країною, якій загрожує Росія, у зв'язку з чим "не все можливо". 

Що передувало 

Вчора, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом громад та районів на Закарпатті заявив, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

За його словами, він домовлявся з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, про те, щоб Польща отримала поліцейську місію.

"Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх", - пояснив він та зауважив, що після розмови зі Столтенбергом Варшава так й не передала літаки Україні. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольщаВійна в Україні