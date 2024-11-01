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Сикорский ответил на упреки Зеленского относительно МиГ-29

Фото: Радослав Сикорский, глава Министерства иностранных дел Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Варшава сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любое другое государство. В то же время Польша остается прифронтовой страной, в связи с чем угроза существует и для нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского, которого цитирует Polsat News.

Как отметил Сикорский, Запад уже предоставил Украине помощь в размере 217 миллиардов долларов. 

"Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна", - отметил он. 

Также он добавил, что Польша также является прифронтовой страной, которой угрожает России, в связи с чем "не все возможно". 

Что предшествовало

Вчера, 31 октября, президент Владимир Зеленский во время встречи с руководством громад и районов на Закарпатье заявил, что Украина до сих пор хотела бы получить от Польши истребители МиГ-29, однако польская сторона пока не предоставляет эти самолеты.

По его словам, он договаривался с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, о том, чтобы Польша получила полицейскую миссию.

"Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих", - пояснил он и отметил, что после разговора со Столтенбергом Варшава так и не передала самолеты Украине. 

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