Росія приховано друкує рублі, щоб і далі фінансувати війну, - розвідка

Росія вже не може покривати витрати на війну звичними способами, тому дедалі активніше вдається до прихованого друку рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

За даними СЗРУ, російський уряд більше не може залучати достатньо коштів через продаж державних облігацій на звичайних ринкових умовах. Тому державні банки почали активно купувати ці облігації, а Центробанк РФ забезпечує їх необхідними грошима.

Простими словами, Мінфін Росії випускає нові боргові папери, державні банки їх купують, а Центробанк фактично надає для цього кошти.

"У результаті державний борг стає інструментом непрямої емісії. Бюджет отримує кошти, але ціною залежності економіки від друкування рублів і зростання інфляційних ризиків", - пояснили у розвідці.

Дефіцит бюджету Росії стрімко зростає

Для цього Мінфін РФ зареєстрував два нові випуски облігацій на 6,4 млрд доларів із погашенням у 2037 році та ще на 12,8 млрд доларів із погашенням у 2042 році.

Станом на 1 липня російські банки вже тримали державні облігації на 248,1 млрд доларів. Це майже 9% усіх активів банківської системи. Від початку року цей показник зріс ще на 6,5 млрд доларів.

Як зазначають у розвідці, головна причина такого рішення - стрімке зростання дефіциту бюджету. За перші шість місяців 2026 року він майже сягнув 77 млрд доларів. Основною причиною залишаються великі витрати на війну.

У СЗРУ прогнозують, що додаткові військові витрати можуть перевищити план ще на 51,3-64,1 млрд доларів. Водночас Центробанк РФ очікує, що до кінця року дефіцит бюджету може зрости до 105,1 млрд доларів.

Чому Росії дедалі складніше залучати гроші

При цьому Росії дедалі важче позичати гроші на ринку. Через високі відсоткові ставки та низький попит інвестори не погоджуються купувати державні облігації на умовах російської влади. Саме тому у червні та липні Мінфін РФ був змушений скасувати щонайменше три аукціони з їхнього продажу.

"Перехід до примусового залучення ресурсів держбанків не вирішує проблему дефіциту, а лише приховує її", - наголосили у розвідці.

Така модель, за оцінкою СЗРУ, робить економіку ще більш залежною від друкування грошей, що може призвести до подальшого зростання інфляції.