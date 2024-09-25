Сікорський в ООН порівняв режим Путіна з гітлерівською Німеччиною

Польський міністр спростував кілька як завжди брехливих заяв російського посла в ООН Василя Небензі, зокрема його твердження, що РФ нібито не бомбить цивільні об'єкти в Україні.

"Це друга брехня", – сказав Сікорський. Він розповів про свою нещодавню поїздку до Львова, де російська ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинули діти.

Крім того, нагадав він, Москва викрадає дітей в Україні і вивозить їх до РФ, щоб зробити з них росіян - там їм "промивають мізки, щоб позбавити спогадів і національної ідентичності".

Представник Польщі нагадав, що ООН визнає ці дії воєнним злочином, а Міжнародний кримінальний суд видав у жовтні 2022 року ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з вашими й нашими дітьми?" – запитав міністр у Небензі, вказавши, що "викрадення дітей в інших країнах рівнозначне геноциду, як нещодавно підтвердила Парламентська асамблея Ради Європи".

"Це ганьба Росії, яка не буде прощена чи забута", – заявив Сікорський.

Також він спростував іншу брехню посла Росії про те, що СРСР нібито не співпрацював з нацистами під час вторгнення в Польщу у 1939 році.