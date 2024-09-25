Сикорский в ООН сравнил режим Путина с гитлеровской Германией

Польский министр опроверг несколько как всегда лживых заявлений российского посла в ООН Василия Небензи, в частности его утверждение, что РФ якобы не бомбит гражданские объекты в Украине.

"Это вторая ложь", – сказал Сикорский. Он рассказал о своей недавней поездке во Львов, где российская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли дети.

Кроме того, напомнил он, Москва похищает детей в Украине и вывозит их в РФ, чтобы сделать из них россиян – там им "промывают мозги, чтобы лишить воспоминаний и национальной идентичности".

Представитель Польши напомнил, что ООН признает эти действия военным преступлением, а Международный уголовный суд в октябре 2022 года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Чем то, что вы делаете с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что немецкие нацисты делали с вашими и нашими детьми?" – спросил министр у Небензи, указав, что "похищение детей в других странах равнозначно геноциду, как недавно подтвердила Парламентская ассамблея Совета Европы".

"Это позор России, который не будет прощен или забыт", - заявил Сикорский.

Также он опроверг другую ложь посла России о том, что СССР якобы не сотрудничал с нацистами во время вторжения в Польшу в 1939 году.