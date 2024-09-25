Сікорський в ООН порівняв режим Путіна з гітлерівською Німеччиною

Росія скоює злочин геноциду, викрадаючи дітей на тимчасово окупованих українських територіях, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що це нічим не відрізняється від того, що робили німецькі нацисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського у Раді безпеки ООН, яку цитує Укрінформ .

Польський міністр спростував кілька як завжди брехливих заяв російського посла в ООН Василя Небензі, зокрема його твердження, що РФ нібито не бомбить цивільні об'єкти в Україні.

"Це друга брехня", – сказав Сікорський. Він розповів про свою нещодавню поїздку до Львова, де російська ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинули діти.

Крім того, нагадав він, Москва викрадає дітей в Україні і вивозить їх до РФ, щоб зробити з них росіян - там їм "промивають мізки, щоб позбавити спогадів і національної ідентичності".

Представник Польщі нагадав, що ООН визнає ці дії воєнним злочином, а Міжнародний кримінальний суд видав у жовтні 2022 року ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з вашими й нашими дітьми?" – запитав міністр у Небензі, вказавши, що "викрадення дітей в інших країнах рівнозначне геноциду, як нещодавно підтвердила Парламентська асамблея Ради Європи".

"Це ганьба Росії, яка не буде прощена чи забута", – заявив Сікорський.

Також він спростував іншу брехню посла Росії про те, що СРСР нібито не співпрацював з нацистами під час вторгнення в Польщу у 1939 році.