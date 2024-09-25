ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сікорський в ООН порівняв режим Путіна з гітлерівською Німеччиною

Середа 25 вересня 2024 04:08
UA EN RU
Сікорський в ООН порівняв режим Путіна з гітлерівською Німеччиною Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія скоює злочин геноциду, викрадаючи дітей на тимчасово окупованих українських територіях, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що це нічим не відрізняється від того, що робили німецькі нацисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського у Раді безпеки ООН, яку цитує Укрінформ.

Польський міністр спростував кілька як завжди брехливих заяв російського посла в ООН Василя Небензі, зокрема його твердження, що РФ нібито не бомбить цивільні об'єкти в Україні.

"Це друга брехня", – сказав Сікорський. Він розповів про свою нещодавню поїздку до Львова, де російська ракета влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинули діти.

Крім того, нагадав він, Москва викрадає дітей в Україні і вивозить їх до РФ, щоб зробити з них росіян - там їм "промивають мізки, щоб позбавити спогадів і національної ідентичності".

Представник Польщі нагадав, що ООН визнає ці дії воєнним злочином, а Міжнародний кримінальний суд видав у жовтні 2022 року ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти робили з вашими й нашими дітьми?" – запитав міністр у Небензі, вказавши, що "викрадення дітей в інших країнах рівнозначне геноциду, як нещодавно підтвердила Парламентська асамблея Ради Європи".

"Це ганьба Росії, яка не буде прощена чи забута", – заявив Сікорський.

Також він спростував іншу брехню посла Росії про те, що СРСР нібито не співпрацював з нацистами під час вторгнення в Польщу у 1939 році.

Нещодавно Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Зокрема йдеться про арешт російського диктатора Володимира Путіна на підставі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Путін відмовився летіти на інавгурацію президентки Мексіки Клаудії Шейнбаум попри переконання у безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Польща
NEWS
Готують цієї осені. Зеленський розкрив деталі російського плану атак на АЕС України
Готують цієї осені. Зеленський розкрив деталі російського плану атак на АЕС України
DAILY
Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління