Сикорский в ООН сравнил режим Путина с гитлеровской Германией

Россия совершает преступление геноцида, похищая детей на временно оккупированных украинских территориях, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что это ничем не отличается от того, что делали германские нацисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сикорского в Совбезе ООН, которое цитирует Укринформ .

Польский министр опроверг несколько как всегда лживых заявлений российского посла в ООН Василия Небензи, в частности его утверждение, что РФ якобы не бомбит гражданские объекты в Украине.

"Это вторая ложь", – сказал Сикорский. Он рассказал о своей недавней поездке во Львов, где российская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли дети.

Кроме того, напомнил он, Москва похищает детей в Украине и вывозит их в РФ, чтобы сделать из них россиян – там им "промывают мозги, чтобы лишить воспоминаний и национальной идентичности".

Представитель Польши напомнил, что ООН признает эти действия военным преступлением, а Международный уголовный суд в октябре 2022 года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Чем то, что вы делаете с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что немецкие нацисты делали с вашими и нашими детьми?" – спросил министр у Небензи, указав, что "похищение детей в других странах равнозначно геноциду, как недавно подтвердила Парламентская ассамблея Совета Европы".

"Это позор России, который не будет прощен или забыт", - заявил Сикорский.

Также он опроверг другую ложь посла России о том, что СССР якобы не сотрудничал с нацистами во время вторжения в Польшу в 1939 году.