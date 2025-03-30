Сікорський назвав переговори США щодо України "поштовхом", вказавши на протиріччя

"Мої українські співрозмовники кажуть, що вдячні США за такий поштовх ситуації, що їхні, американців, переговори з Путіним стали можливими", - сказав він.

При цьому Сікорський додав, що "це суперечить канонам дипломатії".

"Згідно з традиційним каноном, спочатку ви відкриваєте якийсь конфіденційний канал зв'язку, з'ясовуєте наміри іншої сторони, потім вибудовуєте якісь механізми довіри, і тільки після цього лідери благословляють угоду, яка майже готова", - зазначив глава МЗС Польщі.

Він уточнив, що у президента США Дональда Трампа свій власний стиль, але "українці кажуть, що це дає надію на пришвидшення певних процесів, які, як вони сподіваються, приведуть до міцного миру".

"Таким чином, вони висловлюють Дональду Трампу вотум довіри", - додав Сікорський.