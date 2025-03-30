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Сикорский назвал переговоры США по Украине "встряской", указав на противоречие

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Переговоры США и России об Украине стало "встряской" ситуации. В тоже время они противоречат основам дипломатии.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

"Мои украинские собеседники говорят, что благодарны США за такую ​​встряску ситуации, что их, американцев, переговоры с Путиным стали возможны", - сказал он.

При этом Сикорский добавил, что "это противоречит канонам дипломатии".

"Согласно традиционному канону, сначала вы открываете некий конфиденциальный канал связи, выясняете намерения другой стороны, затем выстраиваете некие механизмы доверия, и только после этого лидеры благословляют соглашение, которое почти готово", - отметил глава МИД Польши.

Он уточнил, что у президента США Дональда Трампа свой собственный стиль, но "украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к прочному миру".

"Таким образом, они выражают Дональду Трампу вотум доверия", - добавил Сикорский.

Прекращение огня в Украине

Украина и США во время переговоров в Саудовской Аравии договорились о прекращении огня в Украине. Речь шла о 30 днях.

После єтого такое же согласие должна была дать и российская сторона. Недавно после встречи с американцами, Россия выдвинула ряд условий для прекращения огня в Украине, среди которых было подключение российских банков к системе SWIFT.

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