Сикорский назвал переговоры США по Украине "встряской", указав на противоречие

Переговоры США и России об Украине стало "встряской" ситуации. В тоже время они противоречат основам дипломатии.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
"Мои украинские собеседники говорят, что благодарны США за такую встряску ситуации, что их, американцев, переговоры с Путиным стали возможны", - сказал он.
При этом Сикорский добавил, что "это противоречит канонам дипломатии".
"Согласно традиционному канону, сначала вы открываете некий конфиденциальный канал связи, выясняете намерения другой стороны, затем выстраиваете некие механизмы доверия, и только после этого лидеры благословляют соглашение, которое почти готово", - отметил глава МИД Польши.
Он уточнил, что у президента США Дональда Трампа свой собственный стиль, но "украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к прочному миру".
"Таким образом, они выражают Дональду Трампу вотум доверия", - добавил Сикорский.
Украина и США во время переговоров в Саудовской Аравии договорились о прекращении огня в Украине. Речь шла о 30 днях.
После єтого такое же согласие должна была дать и российская сторона. Недавно после встречи с американцами, Россия выдвинула ряд условий для прекращения огня в Украине, среди которых было подключение российских банков к системе SWIFT.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.