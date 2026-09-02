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Сікорський про диверсії в ЄС: схоже, Росія веде проти нас гібридну війну

15:06 02.09.2026 Ср
2 хв
Глава МЗС Польщі звернувся до усіх союзників з гучним закликом
aimg Юлія Капітонова
Фото: Радослав Сікорський, глава МЗС Польщі (Getty Images)

Імовірно, Росія вже веде гібридну війну проти країн Європи, тому повинна отримати відсіч, поки не стало надто пізно.

З таким закликом виступив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Шеф польської дипломатії прокоментував атаку російських дронів на український літак в аеропорту Лейпцига. На цьому тлі він висловив підтримку як Україні, так і Німеччині.

На переконання Сікорського, поточну ситуацію вже складно називати звичайним мирним часом.

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну - і потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати", - пояснив глава МЗС Польщі.

На тлі останніх подій Сікорський закликав союзників максимально посилити санкційний тиск на Росію.

Він також заявив, що вже готова пропозиція щодо внесення до санкційних списків близько 1620 фізичних та юридичних осіб.

Проблема полягає в тому, що для її ухвалення знадобиться політична воля лідерів Європи.

"Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах", - закликав Сікорський.

Крім того, шеф польської дипломатії пропонує посилити обмеження для російських дипломатів і розвідників у Європі.

Глава МЗС Польщі вважає, що варто розглянути:

  • закриття російських консульств;
  • обмеження пересування дипломатів РФ за межами країни акредитації;
  • скорочення чисельності російського дипломатичного корпусу.
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Російська ФедераціяСікорський