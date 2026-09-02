Сикорский о диверсиях в ЕС: похоже, Россия ведет против нас гибридную войну

Шеф польской дипломатии прокомментировал атаку российских дронов на украинский самолет в аэропорту Лейпцига. На этом фоне он выразил поддержку Украине и Германии.

По убеждению Сикорского, сложившуюся ситуацию уже сложно называть обычным мирным временем.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и похоже, что Россия ведет против нас гибридную войну - и нужно продемонстрировать Путину, что нас не получится запугать", - заявил глава МИД Польши.

На фоне последних событий Сикорский призвал союзников максимально усилить санкционное давление на Россию.

Он также заявил, что уже готово предложение о внесении в санкционные списки около 1620 физических и юридических лиц.

Проблема в том, что для его принятия понадобится политическая воля лидеров Европы.

"Мы должны это принять в ответ на атаки Путина в Германии и других странах", - призвал Сикорский.

Кроме того, шеф польской дипломатии предлагает ужесточить ограничения для российских дипломатов и разведчиков в Европе.

Глава МИД Польши считает, что следует рассмотреть: