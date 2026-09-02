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Сикорский о диверсиях в ЕС: похоже, Россия ведет против нас гибридную войну

15:06 02.09.2026 Ср
2 мин
Глава МИД Польши обратился ко всем союзникам с громким призывом
aimg Юлия Капитонова
Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)

Вероятно, Россия уже ведет гибридную войну против стран Европы, поэтому должна получить отпор, пока не стало слишком поздно.

С таким призывом выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Шеф польской дипломатии прокомментировал атаку российских дронов на украинский самолет в аэропорту Лейпцига. На этом фоне он выразил поддержку Украине и Германии.

По убеждению Сикорского, сложившуюся ситуацию уже сложно называть обычным мирным временем.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и похоже, что Россия ведет против нас гибридную войну - и нужно продемонстрировать Путину, что нас не получится запугать", - заявил глава МИД Польши.

На фоне последних событий Сикорский призвал союзников максимально усилить санкционное давление на Россию.

Он также заявил, что уже готово предложение о внесении в санкционные списки около 1620 физических и юридических лиц.

Проблема в том, что для его принятия понадобится политическая воля лидеров Европы.

"Мы должны это принять в ответ на атаки Путина в Германии и других странах", - призвал Сикорский.

Кроме того, шеф польской дипломатии предлагает ужесточить ограничения для российских дипломатов и разведчиков в Европе.

Глава МИД Польши считает, что следует рассмотреть:

  • закрытие российских консульств;
  • ограничение передвижения дипломатов РФ за пределами страны аккредитации;
  • сокращение численности дипломатического корпуса РФ.

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