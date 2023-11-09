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Сигнал для всіх воєнних злочинців. В ГУР прокоментували ліквідацію Філіпоненка

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ліквідація так званого депутата "Верховної ради "ЛНР" від російської партії ЛДПР Філіпоненка Михайла Юрійовича є важливим сигналом для всіх зрадників, колаборантів й воєнних злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Ліквідовано воєнного злочинця. Це дуже важливий сигнал для всіх зрадників, колаборантів, для всіх тих, хто був причетний до воєнних злочинів, що справедливе покарання невідворотне. Є два варіанти: здаватися в полон, або чекати поки відплата прийде в інший спосіб", - заявив Юсов. 

Як відзначив представник ГУР, Філіпоненко відповідав за організацію катівень для військових й цивільних заручників. Також воєнний злочинець особисто брав участь у катуваннях. Його ліквідація цілком очевидний для нього фінал. 

"Попри те, що він наразі формально не обіймав якихось ключових посад в окупаційних адміністраціях, це була важлива фігура в тій рашистський екосистемі. Операція готувалася довго, ретельно, було враховано фактор безпеки і для виконавців також", - додав Юсов. 

Що сталось?

Зранку, 8 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Стало відомо про підрив автомобіля колишнього "начальника міліції" Михайла Філіпоненка. Кат отримав поранення несумісні з життям.

Також в мережі пізніше з'явились фотографії з місця вибуху автомобіля.

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