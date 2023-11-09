Сигнал для всіх воєнних злочинців. В ГУР прокоментували ліквідацію Філіпоненка

"Ліквідовано воєнного злочинця. Це дуже важливий сигнал для всіх зрадників, колаборантів, для всіх тих, хто був причетний до воєнних злочинів, що справедливе покарання невідворотне. Є два варіанти: здаватися в полон, або чекати поки відплата прийде в інший спосіб", - заявив Юсов.

Як відзначив представник ГУР, Філіпоненко відповідав за організацію катівень для військових й цивільних заручників. Також воєнний злочинець особисто брав участь у катуваннях. Його ліквідація цілком очевидний для нього фінал.

"Попри те, що він наразі формально не обіймав якихось ключових посад в окупаційних адміністраціях, це була важлива фігура в тій рашистський екосистемі. Операція готувалася довго, ретельно, було враховано фактор безпеки і для виконавців також", - додав Юсов.

Що сталось?

Зранку, 8 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Стало відомо про підрив автомобіля колишнього "начальника міліції" Михайла Філіпоненка. Кат отримав поранення несумісні з життям.

Також в мережі пізніше з'явились фотографії з місця вибуху автомобіля.