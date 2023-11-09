RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сигнал для всех военных преступников. В ГУР прокомментировали ликвидацию Филипоненко

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ликвидация так называемого депутата "Верховного совета "ЛНР" от российской партии ЛДПР Филипоненко Михаила Юрьевича является важным сигналом для всех предателей, коллаборантов и военных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Ликвидирован военный преступник. Это очень важный сигнал для всех предателей, коллаборантов, для всех тех, кто был причастен к военным преступлениям, что справедливое наказание неотвратимо. Есть два варианта: сдаваться в плен, или ждать пока возмездие придет другим способом", - заявил Юсов. 

Как отметил представитель ГУР, Филипоненко отвечал за организацию пыточных для военных и гражданских заложников. Также военный преступник лично участвовал в пытках. Его ликвидация вполне очевидный для него финал. 

"Несмотря на то, что он пока формально не занимал каких-то ключевых должностей в оккупационных администрациях, это была важная фигура в той рашистской экосистеме. Операция готовилась долго, тщательно, был учтен фактор безопасности и для исполнителей также", - добавил Юсов.

Что случилось?

Утром, 8 ноября, во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Стало известно о подрыве автомобиля бывшего начальника милиции Михаила Филипоненко. Палач получил ранения несовместимые с жизнью.

Также в сети позже появились фотографии с места взрыва автомобиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГУР