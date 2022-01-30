UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сигнал для России: Джонсон объявил об усилении военного вклада Британии в НАТО

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины. Он намерен увеличить число контингента в Эстонии с 900 до 1800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Вместе с тем премьер посылает в Россию глав МИД и Минобороны.

"Этот пакет помощи НАТО пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что Украина должна быть свободна в определении собственного будущего.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе Джонсон проведет переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Также стало известно, что Британия намерена разместить больше сил в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Кроме того, ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВеликобритания