Сигнал для России: Джонсон объявил об усилении военного вклада Британии в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины. Он намерен увеличить число контингента в Эстонии с 900 до 1800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Вместе с тем премьер посылает в Россию глав МИД и Минобороны.

"Этот пакет помощи НАТО пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что Украина должна быть свободна в определении собственного будущего.