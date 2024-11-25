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Для мобільних операторів із січня вводять обов'язкове правило: стосується всіх українців

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 17:42
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Для мобільних операторів із січня вводять обов'язкове правило: стосується всіх українців Фото: регулятор зобов'язав операторів повідомляти про дзвінки поза мережею (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні с 1 січня 2025 року запроваджується новий уніфікований звуковий сигнал для дзвінків на перенесені номери. Це нововведення торкнеться всіх абонентів мобільного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на НКЕК.

Що зміниться

Абоненти, які телефонуватимуть на номери, що змінили мобільного оператора через послугу перенесення номера (MNP), почують спеціальний сигнал - так званий зумер. Він слугуватиме попередженням, що дзвінок виходить за межі мережі оператора. Це важливо, адже тарифікація дзвінків між різними операторами може відрізнятися.

Чому це важливо

Ініціатива спрямована на те, щоб зробити процес дзвінків більш прозорим для користувачів. Таким чином абоненти будуть поінформовані про можливі додаткові витрати. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК), цей сигнал стане обов'язковим для всіх мобільних операторів країни.

Як це працюватиме

  1. Введення сигналу: Уніфікований звуковий сигнал буде автоматично програватися перед з'єднанням з перенесеним номером.

  2. Інформування абонентів: Оператори мобільного зв'язку, мають розпочати активну кампанію з інформування своїх клієнтів через медіа, вебсайти та пункти обслуговування.

  3. Доступність інформації: Аудіофайл з уніфікованим сигналом буде оприлюднено на офіційному сайті НКЕК, а також на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Це нововведення сприятиме підвищенню обізнаності користувачів про перенесення номерів, а також забезпечить прозорість у питанні тарифікації.

Нагадаємо,що у Києві проводиться робота із забезпечення безперервного мобільного зв’язку на період відключень електроенергії. Компанії встановлюють генератори та батареї на базових станціях.

Крім того, в Україні з десяток великих компаній пропонують послуги з надання домашнього інтернету. Тарифи стартують від 50 гривень на місяць і сягають 339 гривень.

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